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Lavabo açıcı içen çocuk hastaneye kaldırıldı

Körfez'de banyodaki yakıcı maddeyi içen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

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Alınan bilgiye göre, İbni Sina Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa ile Serpil Balcı çiftinin 2 yaşındaki oğlu Eruğrul Balcı, oyun oynadığı sırada banyodaki lavabo açıcı kimyasaldan içti. Fenalaşınca oğlunun zehirlendiğini anlayan anne, 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ertuğrul Balcı, yoğun bakım ünitesine alındı.

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