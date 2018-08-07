Alınan bilgiye göre, İbni Sina Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa ile Serpil Balcı çiftinin 2 yaşındaki oğlu Eruğrul Balcı, oyun oynadığı sırada banyodaki lavabo açıcı kimyasaldan içti. Fenalaşınca oğlunun zehirlendiğini anlayan anne, 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ertuğrul Balcı, yoğun bakım ünitesine alındı.
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Lavabo açıcı içen çocuk hastaneye kaldırıldı
Körfez'de banyodaki yakıcı maddeyi içen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz