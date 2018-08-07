Bolu’dan iyi sesler geliyor! “1-0”

Termal Otel’in sahasında oynanan maça Kocaelispor kalede Can Emre, sağ bekte Fatih, sol bekte Kadir Öge, savunma ortasında Murat Başak ve Ali Keten, merkez orta sahada Kerem Yıldırım ve Mesut Özdemir, sağda Mehmet Celil, solda Gökdeniz, forvet arkasında Sefa ve ileride de Sinan tertibi ile başladı.

2000’Lİ KEREM’E NAZAR DEĞDİ

Yeşil Siyahlılar ilk yarıda kalesinde hiç pozisyon vermezken, Kocaelispor ilk 45 dakikada son derece etkili bir futbol ortaya koydu. 8. dakikada Sefa ceza sahası dışından kaleye etkili bir şut çekti. Kaleci Türker soluna uzanarak topu son anda çıkardı. 20. dakikada rakibiyle girdiği hava topu mücadelesi sonrası darbe alan ve düşünce başını yere vuran 2000’li Kerem Yıldırım maça devam edemedi. Kerem’in yerine Doğukan oyuna girdi.

ASİST GÖKDENİZ, GOL SİNAN

Kocaelispor 26. dakikada golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Gökdeniz’in pasında Sinan sağ ayağının içiyle topun gelişine çok iyi vurdu ve topu filelerle buluşturdu. (1-0) 30’da Fatih Adıgüzel sağ kanattan topu ortaladı. Sinan'dan önce kaleci Türker topun sahibi oldu. 41’de Sefa’nın şutunda top filelere gitmek üzereyken rakip savunmadan seken top ağlarla buluşmadı.

İKİNCİ YARIDA FARKLI 11

44’te ceza sahası içinde topla buluşmak isteyen Sefa topu iyi kontrol edemeyince Çatalca savunması son anda araya girdi ve Kocaelispor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Kocaelispor ikinci yarıda kadronun tamamını değiştirdi. Kalede Mertcan, sağ bekte Ferhat, sol bekte Berk, savunma orasında Kemal ve Onur Öztonga, önlerinde Mert ve 99’lu Kerem Yıldırım,solda Burak Süleyman, sağda Onur Kandöken, forvete yakın bölgede Hamza, ileride de Karamürselli Rıza11’i ile mücadele etti.

GERGİN MAÇ ERKEN SONA ERDİ

Bu yarıda sinirler gerildi ve futboldan uzaklaşıldı. Mert’in şutu dışında başka pozisyonun olmadığı karşılaşmada gerilim devam edince mücadele 88. dakikada sona erdi.Yeşil Siyahlılar 10 Ağustos Cuma günü Sancaktepe ile 14 Ağustos Salı günü ise Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım da 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek. 18 Ağustos’taki rakip ile ilgili henüz bir netlik yok. Haber: Erdem ÖVÜÇ - Bolu / Foto: Ahmet AKAY

KOCAELİSPOR: 1 ÇATALCASPOR: 0

SAHA: Bolu Termal Otel

HAKEMLER: Mustafa Aslan***, İsmail Meşedalı***, Mert Yıldız***

KOCAELİSPOR İLK YARI:Can Emre****, Fatih***, Kadir Öge****, Murat Başak****, Ali Keten****, Kerem** (Dk. 33 Doğukan**) Sefa Narin***, Mesut Özdemir****, Celil**, Gökdeniz***, Sinan Pektemek***

KOCAELİSPOR 2. YARI: Mertcan***, Ferhat**, Berk**, Kemal***, Onur Öztonga**, Mert**, Burak Süleyman**, Rıza**, Kerem Yıldırım**, Onur Kandöken**, Hamza**

ÇATALCASPOR İLK YARI: Türker**, Oğuz**, Mehmet**, Barış**, Deniz**, Anıl**, Ufuk**, Gökhan**, Erkan Küçük*, Mehmet*, Ergün*

ÇATALCASPOR İKİNCİ YARI: Oğuz**, Erdin**, Barış**, Deniz** (Dk. 62 Berkin*), Anıl**, Ufuk** (Dk. 63 Ali*), Ömer**, Emre**, Mehmet**, Ergün**, Kerem**

GOL: Dk. 26: Sinan (Kocaelispor)