Gazeteciler olağanüstü kongreye gidiyor

11 Kasım 2017 tarihinde kongre yapan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti dün aksam yaptığı toplantı ile olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklama şu şekilde: "6 Ağustos 2018 Pazartesi tarihli, Hakan Süer, Levent Altun, Zeynep Kübra Özçicek, Kadriye Karademir,Ahmet Akçaalan, Nebiye Azak, Şengül Oymak Azbay, Ulaş Tekin, Yunus Kahraman, İsa Turhan ve Emre Tuncay'ın onayları, Cemiyet Baskanı Çetin Gürol'un telefonda teyidi ile olağanüstü kongre kararı alınmıştır. Kongre tarihini belirlemek üzere 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 19:00'da Basın Müzesinde olağanüstü yönetim kurulu toplantısı düzenlenecektir"