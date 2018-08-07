Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. İlimizde ise bugün, yarın ve Perşembe günü gökgürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıkların ise en yüksek 32, en düşük 22 derece olması tahmin ediliyor.
Bugün 09:23 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:41 TSİ )
3 gün yağmur var!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Kocaeli'de 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
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Bugün 09:23 TSİ - Gündem
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz