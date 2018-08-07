Dolardan tarihi rekor!

Büyütmek için resme tıklayın

Dün akşam Merkez Bankası`nın döviz hamlesi öncesi 5.1850 TL`de hareket eden Dolar/TL kuru, hamle sonrası 5.16 TL`nin altını gördükten sonra hızla yükselerek 5.38`i gördü. Euro/TL de 6.19 seviyesine yükseldi. Dövizler, Borsa İstanbul Endeksi’nin kapanışı sonrasındaki işlemlerde yükselişini sürdürdü; Dolar 5.38, Euro 6.19 ve Sterlin 6.87 liranın üzerine çıktı. Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkâni oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürdü.

Merkez rezerv opsiyon mekanizması üst sınırını düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkâni oranında değişiklik yaptı. Merkez, Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkâni oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürdü. Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçeceği bildirildi.