Vız gibi gelip rahvan gittiler

Gölcük Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliği İle düzenlenen Geleneksel Altın Kemerli Rahvan At Yarışları Gölcük koşusu, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Yarışlara Bolu, Eskişehir, Ankara, İzmir, Ödemiş, Turgutlu, Kütahya, Sapanca, Nazilli, Bursa, Konya, Afyon, Gölcük, Değirmendere bölgelerinden at yarış sahipleri iştirak etti. Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu, Gölcük Saraylı 17 Ağustos Mezarlığı yanındaki Rahvan At Bakım Ve Konaklama Tesisi Koşu pistinde yapıldı. 12 kategoride yapılan yarışlara Toplam 97 at katıldı.

PROOTKOL DE BEĞENDİ

Yarışları izlemek üzere tesiste hazır bulunan Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, ilçe halkı ve çevre illerden gelen vatandaşlar adeta büyülendi. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan, at sahiplerinin ve atların rahatlığı için yapılan Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi de, katılımcılara tam hizmet vererek, yarışlara en iyi şekilde hazırlanmalarına katkı sağladı. Yarışlar Baş, Başaltı, Büyük Orta, Küçük Orta, Dörtlü Taylar, Üçlü Taylar, İthal Atlar, Taze Beşli, Köylü Dörtnal, Deste olmak üzere 10 dalda yapıldı.

ELLİBEŞ TEŞEKKÜR ETTİ

Rahvan At Yarışları’nı izlemeye gelen vatandaşlar ve yarışçılara hitaben bir konuşma yapan Başkan Ellibeş, “Yarışlara ilgi her geçen sene daha da artıyor. Gösterilen ilgi nedeniyle bizler de bu heyecana ortak olmak ve destek vermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Güzel vatanımın her bir yöresinden gelip bu yarışlara iştirak eden tüm yarışseverlere teşekkürlerimi arz ediyorum. Geleneksel Rahvan At Yarışları’na yurdun dört bir tarafından gelip, bizleri yalnız bırakmayan tüm yarış severlere teşekkür ediyorum” dedi.

Dereceye girenler:

BAŞATLAR:

1.Ayvaz Çamdeviren

2.Yahya Polat

3.Ercan Şen

BAŞALTI ATLAR:

1.Hafız Şen

2.Şeref Alpata

3.Alpaslan Artuk

BÜYÜKORTA ATLAR:

1.Mehmet Çavuşoğlu

2.Refik Öz

KÜÇÜKORTA ATLAR:

1.Şahap Gürson

2.Canbaz Bedri

3.Burhan Ceren

4’LÜ TAYLAR:

1.Selim İleri

2.Ahmet Alan

3.Mahmut Genellioğlu

3’LÜ TAYLAR:

1.Şeref Ünlü

2.Seyhan Şen

3.Mehdi Güzel

İTHAL ATLARA:

1.Abdurrahim Boranak

2.Tevfik Mızrak

2’Lİ TAYLAR:

1.İlyas Demir

2.Murat Bayrak

3.Ahmet Alan

İTHAL ATLAR B:

1.Ali Boranak

TAZE BEŞLİ:

1.İsmet Yıldırım

2.Vedat Yaman

3.Recep Şimşir

KÖYLÜ DÖRTNAL:

1.Engin Kesdoğan

2.Engin Kesdoğan

3.Cengiz Tunç

DESTE:

1.Hallil İbrahim

2.Ahmet Altun

3.Seyhan Şen