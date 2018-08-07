Yenidoğan Serdar’ın Cebeci sefası…

Kentimizin popüler isimlerinden Köfteci İbo (İbrahim Özenir) de katıldığı etkinlikte, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi spor dairesi başkanı Ali Bilgi, Spor Müdürü Ziyaülhak Sarıgül’ün de katkıları var. Bu noktada açıklama yapan Yenidoğan Serdarspor Başkanı Abdülkadir Bayraktutar, “Tüm büyüklerimize teşekkür ederiz. Çocuklarımızı sık sık bu tip eğlencelerle moral olarak da sezona hazırlayacağız” dedi.