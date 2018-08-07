Kentimizin popüler isimlerinden Köfteci İbo (İbrahim Özenir) de katıldığı etkinlikte, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi spor dairesi başkanı Ali Bilgi, Spor Müdürü Ziyaülhak Sarıgül’ün de katkıları var. Bu noktada açıklama yapan Yenidoğan Serdarspor Başkanı Abdülkadir Bayraktutar, “Tüm büyüklerimize teşekkür ederiz. Çocuklarımızı sık sık bu tip eğlencelerle moral olarak da sezona hazırlayacağız” dedi.
Bugün 10:39 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:41 TSİ )
Yenidoğan Serdar’ın Cebeci sefası…
Geçtiğimiz yıl alt yapılarda adeta patlama yapan ve birçok şampiyonluk kazanan, kentimizin en eski kulüperinden biri ola Yenidoğan Serdarspor, Cebeci sefası yaptı.
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Bugün 10:39 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz