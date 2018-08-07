‘SERT’an, geleceğin ‘ÇELİK’ eldivenlerini yetiştiriyor…

Kocaeli kenti kaleci açısından hayli şanslı bir kent Kocaelispor başta olmak üzere, kentimizden Merhum Metin Uzuner ve Müjdat Afşin ile başlayan yerli kaleci geleneği, Özden Öngün, Ergin, Haluk Tanrıseven, Hakan Arıkan ile devam etti. Bu arada Kocaelispor’a ve kentimize gelen birçok kaleci ününe ün katmayı da başardı. Kocaeli’nin havasından mıdır, suyundan mıdır bilinmez, kaleci konusunda hep şanslıydık. Ömeroviç, Metin Mert (Müller), Stingaciu, Alper Boğuşlu, Kılıçarslan Kopuz, Hakan Sefer Olgun, Cem Emre Yücel, ilk akla gelen isimler oldu.

SERTAN GELENEĞİ SÜRDÜRÜYOR

Kentimizin son yıllarda yetişen önemli yıldız kalecilerinden Sertan Saral da, geleceğin yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyor. Gölcük İdman Yurdu’nun beyefendi Başkan Vekili Hüseyin Bat ile el ele veren Sertan Saral, kentimizde aslında ikinci olan, ancak birincinin hiçbir varlık gösterememesi nedeniyle ilk sayılan Gölcük İdman Yurdu kaleci okulunda, geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor. Kaleci antrenörü Sertan. Bu yıl ayrıca İhsaniyespor formasıyla Süper lig’de de boy göstermeye devam edecek. Bu arada Sertan Saral, kız kaleci de yetiştirerek, ülkede bir ilke daha imza atıyor.