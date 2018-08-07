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Menekşe’ye can suyu…

Gebzespor’da bir ayıp bitiyor. Orhan Ken’lerin, Şifo Taner’lerin yetiştiği, belli bir süreden sonra bakımsızlıktan harabeye döndüğü Gebzespor altyapı tesisi yeniden canlanıyor.

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Orhan Ken’lerin, Şifo Taner’lerin yetiştiği, belli bir süreden sonra bakımsızlıktan harabeye döndüğü Gebzespor altyapı tesisi yeniden canlanıyor. Altyapı sorumlusu Mücahit Sak’ın altyapı binasının nasıl bir pislik içinde olduğunu videoya çekip sosyal medyadan paylaşması sonrasında seferberlik ilan edildi.

ÇİRKİN GÖRÜNTÜ

Gebze Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ndeki personelleri boya-badana işlemi için görevlendirirken, taraftarlar ise bina içindeki pislikleri dışarıya çıkartarak bu çirkin görüntüye kayıtsız kalmadı. Herkesin işin bir ucundan tuttuğunu belirten Sak, “Dün (pazartesi) bir esnafımız gelerek tesisin akan çatısını tamir edebileceğini, başka bir esnaf ise zeminin kaplanması işini halledebileceğini söyledi. Belediye Başkanımız Sayın Adnan Köşker de tesisin tekrar eski günlerine dönmesi için ekiplerini seferber etti. Evlatlarımızın sağlıklı ortamlarda yetişmesi için elini taşın altına koyan herkese teşekkür ederim” dedi.

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