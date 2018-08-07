Uzunçiftlik ile Eşme 5’ledi…

Önceki akşam, Acısu’da oynanan 2 karşılaşma ile turnuvaya devam edildi. Eşme ve Uzunçiftlik takımları rakiplerini farklı yenerken birbirine nazire yaparcasına 5’er gol attı. Ev sahibi konumundaki Acısuspor, 3 gol attığı rakibi Uçzunçiftlik’ten takm 5 gol yiyince yenilmekten kurtulamadı. Acısu ekibi 3-1 öne geçti, ancak galibiyeti koruyamadı ve maçtan tam 5-3’lük yenilgi alarak ayrıldı.

EŞMESPOR: 5 AVLUBURUN: 2

STAT: Acısu

EŞMESPOR: Birtan ***, Erdi ***, Ümit ***, Ertuğ ***, Levent ***, Başer *** (Bilal **), Oğuz *** (Hüseyin **, Ceyhun ***, Menmet ** (Hasan ***), Onurcan ***, Sezer ***

AVLUBURUNSPOR: Enes **, Erhan **, Okan ***, Kerem **, Bahadır ***, Adem ** (Tolga **), Tufan **, Barış ***, Zafer **, Kaan **, Ömer **

GOLLER: Hasan DK.35-80, Ertuğ DK.75-81, Ceyhun RK.10 (Eşmespor), Barış DK.61-62 (Avluburunspor)

GÜNÜN PROGRAMI:

18.30 KARTEPE BLD.SPOR-UZUNTARLA BLD.

20.30 BÜYÜK DERBENT-ARSLANBEY ORG.