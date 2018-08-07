Kendimizin tanınmış duayen isimlerinden Göksel Ali Argun, yorucu bir sezonu daha geride bırakırken tatil fırsatlarını da en ince ayrıntısına kadar değerlendiriyor. Bir yıl boyunca ihmal ettiği ailesiyle bol zaman geçiren Argun, önceki gece de Maide Cafe’de teyze çocukları ve babası ile birlikteydi. Emir Aksop, Çetin Şengün, Rana Argun, Efe Çetinkaya, Nergiz Dağdemir Şengün ve Selçuk Çetinkaya ile birlikte Maide Kafe & Restoran'da güzel bir gece geçiren Argun, tüm spor insanlarının bol bol dinlenmesi gerektiğini söyledi.
Bugün 10:54 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:56 TSİ )
Göksel Argun’ın Maide keyfi
Kendimizin tanınmış duayen isimlerinden Göksel Ali Argun, yorucu bir sezonu daha geride bırakırken tatil fırsatlarını da en ince ayrıntısına kadar değerlendiriyor.
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Bugün 10:54 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz