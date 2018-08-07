Atalı Üsküp’ten selam getirdi…

Kentimizin önemli akademisyen spor insanlarından Doç. Levent Atalı, ziyarette bulunduğu Makedonya Üsküp’te tanıştığı yaşlı bir kişiyle sohbet ederken, 25 yıl önce izlediği Kocaelispor'u hatırlatınca bir anda şaşırdı. Akayı bundan son derece etkilendiğini belirterek “Bu kentte Kocaelispor Süper Lig’de olmadığı sürece, kentin marka değeri yarımdır. Kocaelispor Süper Lig’de yer aldığı zaman valisi, belediye başkanı, doktoru, öğretmeni ve esnafı, ülke genelinde daha değerli olacaktır” dedi.