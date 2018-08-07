Ford Motorsport Türkiye pilotları, Bursa’da yapılan Atış Yapı 43. Yeşil Bursa Rallisi’nde sezonun ilk 2 yarışındaki gibi podyumdaki liderliklerini korudular. Ford Motorsport Türkiye takımında yarışan Red Bull sporcusu Yağız Avcı 6’ncı Türkiye şampiyonluğu yolunda önemli bir virajı daha başarı ile atlattı. Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4. Ayağı Atış Yapı 43. Yeşil Bursa Rallisi’ne lider olarak giren Ford Motorsport Türkiye pilotları, bu yarıştan önemli puanlarla dönerek liderliğini daha da güçlendirdi. Temmuz ayında yapılan Ege Rallisi’nde aldığı başarılı sonuçlarla liderliğe çıkan Ford Motorsport Türkiye takımında yarışan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, 6’ncı Türkiye şampiyonluğu yolunda önemli bir virajı daha başarı ile atlattı.
Bugün 10:56 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:58 TSİ )
Ford Otosan fırtınası
Ford Motorsport Türkiye, Yeşil Bursa Rallisi’nde fırtınalar estirdi.
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Bugün 10:56 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz