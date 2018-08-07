Alacakları ödenmeyince şampiyonluk kupasına el koydu!

Takım olarak mağdur edildiklerinin altını çizen Onur Öner konu ile ilgili Spor41’e yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: Bizler futbolcuyuz ve birçoğumuzun başka işi yok. Bizlere güveniyorlar, anlaşıyorlar ve transfer ediyorlar. Biz de hem aldığımız paranın hakkını vermek hem de bize güvenenleri mahcup etmemek için elimizden geleni yapıyor, canımızı dişimize takıyoruz.

ALIN TERİMİZİN KARŞILIĞI VERİLMEDİ

Geçen sezon Düzce Çilimli Belediyespor’u açık ara şampiyon yaptık. Kimseyi yanımıza yaklaştırmadık. Ancak bizim alın terimizin karşılığı verilmedi. Aylar oldu yönetimden kimsenin sesi çıkmadı. Mağdur edildik. Onu geçtim, ukalalıklar da diz boyu. Arkadaşlarımız arasında çoluk çocuk sahibi futbolcular var, okuyanlar var, alacağını düşündüğü paralara göre hareket edenler var.

BİZ MÜCADELE EDECEĞİZ, BAŞKALARI EGO TATMİN EDECEK

Baktım bu iş olacak gibi değil, ben de kupayı aldım. Çünkü bu kupada benim de hakkım var! Bana ve takım arkadaşlarıma aylardır yaşatılan sıkıntılar nedeni ile bunu yaptım. Şimdi herkes arıyor. Benim kimseden çekincem yok. Gemileri yaktım. Biz top oynayacağız, bizlere haklarımız verilmeyecek, anlamsız bahanelerle alacaklarımızdan kesintiler yapılacak, başkaları da ego tatmin edecek. Böyle bir şeye izin vermeyeceğim, vermem de!

ONUR ÖNER SOSYAL MEDYA HESABINDAN DA ŞU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

Aslında yazılması gereken çok şey var. Şampiyon olan ve verdikleri hiçbir sözü yerine getirmeyen bir camia, birileri bunun sefasını sürerken biz emeğimizin karşılığını alamayarak cefasını çektik” dedi. Yeni sezona başlayan Çilimli’ye bu takımı BAL’a çıkaran arkadaşların vebali ve hakkı ile başladığınızı hatırlatmak isterim. Kendi adıma en ufak bir hakkım varsa helal etmedim, birçok arkadaşımızın da ahlarını aldınız! Ne bu dünyada ne de öteki tarafta kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Erdem ÖVÜÇ