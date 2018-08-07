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Sanayi şehrinde umduklarını bulamadılar... Göç ediyorlar

Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden biri olan Kocaeli'ne iş bulma ümidiyle göç eden ancak umduğunu bulamayan aileler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 'Köye Dönüş' projesi kapsamında verdiği ücretsiz nakliye desteğiyle memleketlerine kesin dönüş yapıyor.

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Türkiye'nin birçok ilinden iş bulma ümidiyle en büyük sanayi kentlerinden olan Kocaeli'ne göç eden aileler, artık tersine göçe başladı. Geçmiş dönemlerde aldığı göçlerle hızla nüfusu artan sanayi kentinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin başlattığı "Köye Dönüş" projesi ile kentte umduğunu bulamayan aileler memleketlerine dönüyor. Kocaeli'ye göç ederek maddi ve manevi anlamda yıpranan, memleketlerine geri dönmek isteyen aileler, aldıkları destekle ücretsiz bir şekilde eşyalarını memleketlerine taşıyor.

Büyük umutlarla göç eden 461 aile memleketine dönüş yaptı

Büyük umutlarla Kocaeli'ne taşınan ancak kültürel ve maddi acıdan umduğunu bulamayarak, memleketine dönmek isteyen aileler için başlatılan 'Köye Dönüş' projesinde kurulan özel ekip ise ailelerin tüm yüklerini evlerinden alıyor. 2005 yılında başlatılan projede ihtiyaç sahibi olan ve başvuruları kabul edilen ailelerin evleri önüne gelen nakliye ekipleri özenle eşyaları evden alarak kamyona yüklüyor. Yüklendiği gün yola çıkan nakliye aracı, memleketlerine dönmek isteyen ailelerin evlerini mesafe gözetmeksizin Türkiye'nin her yerine taşıyor. 2005 yılında başlatılan proje kapsamında şimdiye kadar 461 aile memleketlerine kesin dönüş yaptı. 
Kocaeli'ne iş bulma ümidiyle geldiğini ancak yaşadığı sıkıntılar nedeniyle memleketi Diyarbakır'a dönüş yapma kararı verdiğini söyleyen inşaat işçisi Engin Mesni, "İnşaat işçisi olduğumuz için maddi sıkıntılar var. Birazda ailevi sıkıntılar var. Babam rahatsız olduğu için ondan dolayı gidiyorum. İzmit, büyük bir şehir olduğu için iş sıkıntısı var. İnşaatçı olduğumuz içinde biraz iş sıkıntısı çekiyoruz. O sebepten dolayı gidiyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz nakliye hizmeti olduğunu duydum. Biraz maddi sıkıntımın olduğundan dolayı yararlanmak istedim. Başvuru yaptım, sağ olsunlar başvurumuzu kabul ettiler. Arkadaşlar geldi şu anda eşyaları yüklüyorlar” dedi.

“İnsanın kendi memleketi gibisi yok”

Memleketini ve ailesini özlediğini ifade eden Mesni, “Biraz büyük olduğu için buralarda sıcak ve nemli olduğu için o sebepten dolayı yapacak bir şey yok. Mecburen İnsanın memleketi gibisi yok. Olmadı tekrar geri döneriz. Gelirsek de gezme amaçlı geliriz, temelli gelmeyiz. Kesin dönüş yapıyorum. Çocuklarımı özledim. Onlara gitmek istiyorum” diye konuştu.

Bugün 11:31 TSİ - Gündem

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