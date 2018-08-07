Dondurma almaya giderken ölüyordu

Kaza 3 gün önce Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Otobüsten inip yolun karşısına geçen Çakır Gedik'e bir otomobil çarptı. Yaralanan Çakır Gedik, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına 17 dikiş atılan Çakır Gedik bir gün sonra taburcu oldu. Oğlunu muayenesi için hastaneye getiren Kübra Görer, Yarımca Ortaokulu 6. sınıfta öğrencisi oğlunun ölümden döndüğünü belirterek, kendilerine yeterince ilgi gösterilmediğini belirterek, kazaya sebep olan sürücüden davacı olacaklarını söyledi. Dondurma almak için yolun karşısına geçtiğini söyleyen Çakır Gedik, "Arkadaşımla buluşup dondurma alacaktık. Karşıya geçerken bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Sonrasında yaşananları hayal meyal hatırlıyorum" dedi.