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Dondurma almaya giderken ölüyordu

Körfez'de dondurma almak için yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 14 yaşındaki Çakır Gedik'in başına 17 dikiş atıldı. Ailesi, kazaya neden olan sürücüden davacı olacaklarını söyledi.

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Kaza 3 gün önce Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Otobüsten inip yolun karşısına geçen Çakır Gedik'e bir otomobil çarptı. Yaralanan Çakır Gedik, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına 17 dikiş atılan Çakır Gedik bir gün sonra taburcu oldu. Oğlunu muayenesi için hastaneye getiren Kübra Görer, Yarımca Ortaokulu 6. sınıfta öğrencisi oğlunun ölümden döndüğünü belirterek, kendilerine yeterince ilgi gösterilmediğini belirterek, kazaya sebep olan sürücüden davacı olacaklarını söyledi. Dondurma almak için yolun karşısına geçtiğini söyleyen Çakır Gedik, "Arkadaşımla buluşup dondurma alacaktık. Karşıya geçerken bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Sonrasında yaşananları hayal meyal hatırlıyorum" dedi.

Bugün 11:52 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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