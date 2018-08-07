Kefken’de tüm yük aile hekimlerinde

Türk Kamu Sen Kocaeli İl Temsilcisi Ömer Çeker, il binasında düzenlediği basın açıklamasında yaz aylarında çok sayıda yerli ve yabancı turiste kapılarını açan Kandıra Kefken bölgesinin sağlık hizmetinde geri kaldığını ileri sürdü. Kefken bölgesinde önceki yıllarda İl Sağlık Müdürlüğü veya Kandıra Devlet Hastanesi’nde ekstra poliklinik açıldığını ifade eden Çeker, “Son iki senedir bu uygulamadan vazgeçildi. Hasta yoğunluğu var. Gelen tatilcilerin sağlık sorunları tek bir aile hekiminin sorumluluğunda kaldı” dedi.

UYGULAMADAN VAZGEÇİLDİ

Hizmetin gerektiği gibi olmamasının çalışanların verimliliği açısından büyük sıkıntı yaşatacağını öngören Çeker, “Geçmiş yıllarda bölgede mayıs ayından itibaren tatilcilerin yoğunluğu göz önüne alınarak İl Sağlık Müdürlüğü ve Kandıra Devlet Hastanesi yetkililerince Kefken de poliklinik açılırdı. Bu yıl bu uygulamadan vazgeçilmiştir. Mayıs ayında açılması gereken poliklinik açılmayarak, yoğun nüfusun tüm sağlık sorunları ASM’de görev yapan sağlık çalışanlarının üzerine yıkılmıştır.

TÜM YÜK AİLE HEKİMLERİNE KALDI

Sezonun yarısı olan Temmuz ayı ortasında haftalık doktor görevlendirilmesi gibi pratikte işlemeyen bir sistemin tercih edildiğini belirten Çeker, “Böyle olunca da tüm yük bir aile hekiminin ve iki aile sağlığı çalışanının üzerine kalmıştır. Örnek; Aile hekimi bir günde 134 hastaya bakmış bunlardan sadece 12 tanesi hekimimizin kayıtlı hastası çıkmıştır. Diğer 122 hasta tatilcilerden oluşmaktadır. Örnekleri çoğaltmak mümkündür” diye konuştu.

SAĞLIK İHMALE GELMEZ

“Böylesine bir yoğunluğun çözümü için Kandıra Kaymakamlığı tarafından ilgili kurum nezdinde yapılan girişimlere rağmen İl Sağlık Müdürlüğü’nün gerekeni yapmaması da ayrı bir tuhaflıktır” diyen Çeker, “Sağlık ihmale ve ötelemeye gelmeyecek bir kamu hizmetidir. Bu nedenle de gereken hassasiyet gösterilmelidir. Vatandaşın kolay ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti almaları sağlanmalı, Kefken Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Aile hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarının üzerindeki aşırı iş yükü hafifletilmelidir. Bölgede yaşayan vatandaşımız, Sağlık çalışanları ve üyelerimiz adına konunun takipçisiyiz” şeklinde konuştu.