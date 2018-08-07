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Bugün 12:38 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:40 TSİ )

60 Evler Sahili şimdi Harikalar Sahili oldu

Kocaeli Optimist İl Birinciliği yelken yarışı sona erdi. Derinceliler, rengârenk yelkenlilerle büyülü anlar yaşadı.

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Derince 60 Evler sahili, işte şimdi ismi gibi ‘Harika’  oldu. Yelkenlilerin Kocaeli şampiyonluğu için ter döktüğü yarışlarda açılan yelkenliler, adeta deniz içerisinde bir karnaval yenliği görüntüsü oluşturdu.

ÖDÜLLER DAĞITILDI

Kocaeli Optimist Şampiyonası, Derince 60 Evler Sahili’nde yapıldı. Yüzme sporuyla adeta yeniden buluşan ve Körfez’de en kirli sahillerden biri olduğu için, yoğun çalışma yapılan Derince sahilleri,  sporla şenleniyor. Hafta sonu iki gün süren şampiyona sonrasında görkemli anlar oluşurken, müsabakalar sonrasında sporcular ödüllerini alıp, adeta barlamı erken yaşadı.

BİRÇOK KULÜP KATILDI

Müsabakalara, kentimizde faaliyet gösteren birbirinden güçlü yelken kulüpleri katıldı. Derince, İzmit, Gölcük, Çayırova ktulüpleri kıyasıya yarıştı. Derince Yelken Kulübü Başkanı Reyhan Güzelgün Yılmaz, Yarımca Yelken Kulübü Başkanı Recep İlgün, Şişecam Çayırova Yelken Kulübünden Akın Uçan ve İzmit Yelken Kulübü antrenörü Muhammed Celep' in elinden aödülleirini alan sporcular, bayramı erken yaşadı.

DERECE YAPAN SPORCULAR KULÜBÜ:

OPTİMİST GENEL SINIFI:

1. Yağız Aşçıoğlu Şişecam Çayırova

2. Tansu Tan Derince Yelken

3. Adnan Zahit Vural Derince Yelken

4.Doruk Yıldırım Şişecam Çayırova

5. Duru Demirdalmış İzmit Yelken Kul.

OPTİMİST KIZLAR SINIFI:

  1. Tansu Tan Derince Yelken
  2. Duru D.Dalmış İzmit Yelken Kul.
  3. Işıl Bican Körfez Yarımca Y. K.

OPTİMİST JUNİOR SINIFI:

  1. Duru Demirdalmış İzmit Yelken Kul.
  2. Timofey E. Emsen Şişecam Çayırova
  3. Merve Esma Özen Şişecam Çayırova
  4. Defne Uçal Şişecam Çayırova
  5. Mert Deniz Özden İzmit Yelken Sporları

OPTİMİST JUNİOR  KIZLAR SINIFI:

  1. Duru Demirdalmış İzmit Yelken Kul.
  2. Merve Esma Özen Şişecam Çayırova
  3. Defne Uçal Şişecam Çayırova

Bugün 12:38 TSİ - Spor

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