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Akın var Menekşe’ye akın!

Seçmelere yoğun ilgi vardı. Gebzespor sevdası hiç bitmemiş…

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Şairin dediği gibi, akın var güneşe akın… Güneşin zaptı yakın”…  Gebzespor, şampiyon olup 3.Lig’e çıkarak, yeniden hayata dönerken, Bölgesel Gelişim Akademi Ligi’nde mücadele etmek için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulunan yönetim, Metin Oktay Stadı’nda düzenlediği seçmelerde futbolcu akınına uğradı.

ÖNERİLEN İSİMLER GELDİ…

Önerilen ya da kendine güvenen futbolculara şans vermek amacıyla organize edilen seçmelere ilgi yoğun oldu. İlk günkü seçmelere 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 doğumlu futbolcular, seçmelerin ikinci etabına ise 2000 ila 2003 doğumluları kapsayan sporcular katıldı. Özellikle dünkü seçmelere Gebze ve civar ilçelerden yaklaşık 150 futbolcunun katıldığı görüldü. Oyuncuların performanslarını çift kale maç ortamında gören Gebzespor altyapı hocaları beğendikleri isimleri tek tek not aldı. Seçmelerin eleme usulüne göre bir süre daha devam edeceği ve daha sonra yetenekli görülen oyuncuların Gebzespor altyapısına kazandırılacağı öğrenildi.

Bugün 12:40 TSİ - Spor

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