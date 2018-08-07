İdo Tatlıses, Kocaeli'ye geliyor

01 Temmuz 2018 Pazar günü 39 derneğin katılımıyla başlayan, 15 Temmuz Programı ve final gecesiyle birlikte 41 gün süren 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Final gecesi 10 Ağustos Cuma günü Saat 20.00’da Darıca Sahilde yapılacak. Final gecesine Türk Pop müziğinin sevilen ismi İdo Tatlıses gelecek.

TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR

Tüm bölge halkını Darıca Sahilde yapılacak olan final programına davet eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Ülkemizin doğusundan batısına binlerce insanımızı her akşam Darıca sahilinde buluşturduğumuz Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında final için tüm hazırlıklarımız devam ediyor. Darıca Belediyesi ve tüm il derneklerimizle beraber yaptığımız Şehirler ve Kültür Kaynaşması ülkemizde eşi benzeri olmayan güzellikte bir program. 2007 yılında 7 dernekle başlayıp 39 derneğe ulaştığımız ülkemizin en uzun soluklu projelerinden olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşması bir kardeşlik projesidir. Her akşam farklı bir yöremize, farklı bir ilimize gittik, kültürlerimizi tanıdık, gelenek göreneklerimizin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çaba harcadık. Ülkemizin güzelliklerini hep birlikte yaşadık, final gecesinde de İdo Tatlıses ve sürpriz sanatçılar Darıca sahilimizde halkımızla buluşacak. Şimdiden tüm halkımızı final gecemize bekliyorum.” dedi.