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Bugün 12:48 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:50 TSİ )

Galip Gündoğdu: Ben saha içine bakıyorum

Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, 1-0 kazanılan Çatalcaspor maçını değerlendirdi ve futbolcuların özverisinden memnun olduğunu belirtti.

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Gündoğdu öte yandan transfer yapılmayacakmış gibi çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: Çatalcaspor ile Bolu’daki ilk hazırlık maçımızı oynadık. İki takım da ağır antrenmanlar yapıyor. İstediğimiz futbolu tam olarak sahaya yansıtamasak da zaman zaman iyi işler yaptık. 

RAKİBİN SERTLİĞİNE UYMADIK

İlk yarıda iyi futbol vardı, ikinci yarıda sahada ise sinir harbi yaşandı. Biz herkese 45’er dakika şans verdik. Rakip takım böyle değildi. Denenmeye gelen futbolcuları vardı. Bu futbolcular kendilerini göstermek için sertliğe de başvurdu. Allah’tan bizim futbolcularımız bu sertliğe uymadı. Bundan sonraki süreçte oynayacağımız maçlarda iskelet kadronun süresini arttıracağız, 70-80 dakikalara çıkaracağız.

BEN SAHA İÇİNE BAKIYORUM

Kamp çok iyi geçiyor. Çocukların hepsi özverili. Önemli olan sakatlığın olmaması. Genç futbolcularımızı da saha içine atmaya çalışıyoruz ancak bu işler zordur. Paldır küldür olmaz. İki hazırlık maçımız daha var. 2. Lig takımları ile oynayacağız ve sahaya iskelet kadromuzu süreceğiz. Zaman zaman gençleri de deneyeceğiz. İnanın transfer ile ilgili yönetimimiz ile hiçbir diyaloga girmiyorum. Yönetimin bu konuda çok çalıştığını biliyorum. Oraya kafamı verirsem futbolcuları antrene edemem. Ben saha içine bakıyorum. O yüzden transfer açılmayacakmış gibi çalışmaya devam edeceğiz, açılırsa da mutlu olacağız.

Bugün 12:48 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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