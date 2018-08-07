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Bugün 12:49 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:52 TSİ )

Kemal Can Aydemir: Rekabete hazırım

Kocaelispor’un “Kapı” gibi stoperi Kemal Can Aydemir, takımdaki herkesin çok iyi çalıştığını, kendisinin de her futbolcu gibi rekabete hazır olduğunu belirtti.

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Başarılı savunma oyuncusu hem takımı, hem de kendisi için geçen süreci şu şekilde değerlendirdi:Her futbolcu gibi ben de sezonu hazır bir şekilde açmaya çalıştım. Bolu’da da kapasitemi arttırmaya çalışıyorum. Burada iyi hazırlanıyoruz. İnşallah iyi bir kampı geride bırakırız. Herkes çok özverili. Bu çalışmaların karşılığını ligde alacağımıza inanıyorum. 

EKSİKLERİMİZİ GENÇLERİMİZ KAPATACAKTIR

Burada kime şans verilirse herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bazı bölgelerde eksiklikler olabilir ama bunları da alt yapıdan gelen arkadaşlarımız ile kapatacağımıza inanıyorum. Bilgi birikimimiz yettiği kadarı ile gençlere tavsiyelerimiz oluyor. Ben de kendimi hazır hissediyorum. Hocamız şans verdiği sürece her şekilde mücadele edebilirim. Rekabete hazırım.

Bugün 12:49 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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