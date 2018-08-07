Kemal Can Aydemir: Rekabete hazırım

Başarılı savunma oyuncusu hem takımı, hem de kendisi için geçen süreci şu şekilde değerlendirdi:Her futbolcu gibi ben de sezonu hazır bir şekilde açmaya çalıştım. Bolu’da da kapasitemi arttırmaya çalışıyorum. Burada iyi hazırlanıyoruz. İnşallah iyi bir kampı geride bırakırız. Herkes çok özverili. Bu çalışmaların karşılığını ligde alacağımıza inanıyorum.
EKSİKLERİMİZİ GENÇLERİMİZ KAPATACAKTIR
Burada kime şans verilirse herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bazı bölgelerde eksiklikler olabilir ama bunları da alt yapıdan gelen arkadaşlarımız ile kapatacağımıza inanıyorum. Bilgi birikimimiz yettiği kadarı ile gençlere tavsiyelerimiz oluyor. Ben de kendimi hazır hissediyorum. Hocamız şans verdiği sürece her şekilde mücadele edebilirim. Rekabete hazırım.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz