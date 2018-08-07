Berk Karadağ: Her yerde oynarım… Yeter ki o şans gelsin…

Genç futbolcu, hangi bölgede olursa olsungelen şansları en iyi şekilde değerlendirmek için mücadele ettiğini de belirtti ve şu düşüncelere yer verdi. Sezona başlayalı 3 hafta oldu. A takımdaki ilk yılım. Hamza abi, Başak abi, Emre abi ve diğer abilerimiz bizleri çok iyi karşıladılar. Hiç yabancılık çekmedik. Buraya gelmeden önce alt yapıda 15 gün kadar antrenman yapmıştım. Tempom kötü değil.

ZAMAN KEYİFLİ GEÇİYOR

2000 doğumluyum. Karamürsel İdmanyurdu’ndan geldim. Alt yapıda orta sahada oynuyordum. A takımda sol bek olarak oynamaya başladım. Bu durumdan memnunum. Çünkü orta sahada rekabet daha fazla oluyor. Şu da var… Orta sahada da şans verilirse elimden gelenin en iyisini yaparım. Mevki önemli değil, yeter ki o şans gelsin. Karamürselli bir diğer arkadaşım Rıza ile de U-13’ten beri beraberiz. Bizim için zaman keyifli geçiyor.