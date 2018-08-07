Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. yıl yaz etkinlikleri kapsamında ünlü rap şarkıcısı Sagopa Kajmer 08 Ağustos Çarşamba Saat 21.00’da Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde konser verecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz konserde Kocaelili hayranlarıyla buluşacak Rap müzik sanatçısı Sagopa Kajmer, canlı sahne performansıyla sahne alacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Yaz Konserleri kapsamında Gebze Cumhuriyet Meydanında 10 Ağustos Cuma Saat 21.00’da fantezi müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu konser verecek. Slow şarkılarıyla bilinen ünlü Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz konserde Gebzeli hayranlarıyla buluşacak.
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Sagopa ve Kurtoğlu hayranları için söyleyecek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerde rap müzik sanatçısı Sagopa Kajmer İzmit’te, Cengiz Kurtoğlu Gebze’de konser verecek.
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Bugün 12:53 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz