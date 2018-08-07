Bedelli askerlik ile ilgili ilk rakam açıklandı!

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için iki gün içinde 200 bine yakın başvuru yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamak." dedi.