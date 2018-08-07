Başkan Ayaz: Gelecek nesil için çalışıyoruz

Başiskele’ye komple hizmet ve daha güzel gelecek hedefiyle çalışmaları sürdüren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, genç yaşlı, kadın erkek, her kesim ile istişarelerine devam ediyor. Başiskele’nin dört bir köşesinde açılan gençlik ve spor merkezlerine yoğun ilgi gösteren gençler, önceki gün Başkan Hüseyin Ayaz ile buluştular. Geçtiğimiz hafta Serdar Mahallesi Sosyal Yaşam, Gençlik ve Spor Merkezi üyeleriyle istişare toplantısı gerçekleştiren Başkan Ayaz, önceki gün de Bahçecik Sosyal Yaşam, Gençlik ve Spor Merkezi’ne üye gençlerle bir araya geldi.

BİRBİRİMİZE MORAL VERMEK

Gençlerle buluşmada konuşan Başkan Hüseyin Ayaz, “Gönül ne kahve ister, ne kahvehane; gönül sohbet ister kahve bahane” diyerek sözlerine başladı. Ayaz, “Burada toplanmamızın asıl amacı birbirimize moral vermek, birbirimizden güç almak, birbirimizle kardeşlik duygularımızı tazelemek, yenilemek ve Başiskele’de yapmış olduklarımız, yapacak olduklarımız ya da eksik kaldıklarımız neler ise bunlar üzerinde istişare etmektir” dedi.

KARDEŞLİK DUYGULARI

Başkan Hüseyin Ayaz, “Amacımız sadece gençlerimize bedensel faaliyetlerini gerçekleştirecekleri mekânlar açmak değildir. Bundan daha öte birlik ve beraberlik duygularını, kardeşlik duygularını, inandığımız değerleri ayakta tutmak için mücadele edilmesi gerektiğini bu mekânlar vasıtasıyla anlatabilmektir” diyerek gençlere mesaj verdi.