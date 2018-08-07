Özel Bilgi Köprüsü’nde etkinlikler dolu dolu geçiyor

İzmit Yenişehir Mahallesi Konak Sokak’ta bulunan, çift yabancı dil eğitimli Özel Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu’nda normal eğitim döneminde olduğu gibi yaz okulları da dolu dolu geçiyor. 2017-2018 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Haziran ayının ortasında başlayan yaz okuluna kayıt olan öğrenciler unutulmaz anlar yaşayarak, bol bol hatıra biriktirme fırsatı da buluyor.

OYUNLAR OYNANDI

Her günü birbirinden renkli ve öğretici etkinliklerle dolu olan yaz okulu öğrencileri, Temmuz ayında öğretmenler Nuran Uğur, Aysun İmre, Elif Zor, Sibel Minas, Selin Bekil ve Bihter Deniz eşliğinde gerçekleşen etkinliklerde yüzme ve binicilik dersi alıp, doğa yürüyüşleri yaptı. Okul içinde gerçekleşen etkinliklerde ise mantı açıldı, pasta yapıldı. Çocuklar su dolu bardaklarda pinpon toplarını üfleyerek sektirip nefeslerini güçlendirirken, bardak dizme, gözlük yapma, çatal baskısı çıkarma, boyama gibi etkinliklerle yeteneklerini geliştirdi.