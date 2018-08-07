Tokatlılar kültürel zenginliklerini tanıttı

Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Tokatlılar Derneği yöresel müzikler eşliğinde gönüllerince eğlenirken, programda Tokat yöresinin kültürel zenginlikleri tanıtıldı. Program öncesi Tokatlılar Derneği protokol üyelerini Tokat ilinin yöresel yemekleriyle ağırlarken, gecede sahne alan yöresel sanatçılar birbirinden güzel türkülerle amfi tiyatroyu dolduran binlerce vatandaşa müzik ziyafeti sundular.

ÖZDOĞAN TEŞEKKÜR ETTİ

Gecenin selamlama konuşması yapanı Darıca Tokatlılar Dernek Başkanı Osman Özdoğan, programlarında kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eti. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise her akşam binlerce insanı sahilde ağırlamaktan ve ülkemizin kültürel zenginliklerini tanıtmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tokat ilinin güzelliklerini anlattı.

DOĞAL GÜZELLİKLER

Başkan Karabacak, “Güzel ülkemizin güzel şehri Tokattayız. Buram buram tarih kokan türküleriyle, yemekleriyle, yöresel giyim ve kuşamlarıyla, el sanatları eserleriyle, zengin tarih ve doğal güzellikleriyle Tokat’tayız” dedi. Konuşmaların ardından Tokatlılar Derneği tarafından geceye katlan protokol üyelerine ve gecenin hazırlanmasında emeği geçenlere plaket takdim edildi. Yöresel sanatçıların sahne aldığı gecede vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendiler.