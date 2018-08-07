Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:14 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 13:16 TSİ )

Tokatlılar kültürel zenginliklerini tanıttı

10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Tokatlılar Derneği, güzel bir organizasyona imza attı. Programda Tokat yöresinin kültürel zenginlikleri tanıtıldı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Tokatlılar Derneği yöresel müzikler eşliğinde gönüllerince eğlenirken, programda Tokat yöresinin kültürel zenginlikleri tanıtıldı. Program öncesi Tokatlılar Derneği protokol üyelerini Tokat ilinin yöresel yemekleriyle ağırlarken, gecede sahne alan yöresel sanatçılar birbirinden güzel türkülerle amfi tiyatroyu dolduran binlerce vatandaşa müzik ziyafeti sundular.

ÖZDOĞAN TEŞEKKÜR ETTİ

sanatci-1533636996.jpg?

Gecenin selamlama konuşması yapanı Darıca Tokatlılar Dernek Başkanı Osman Özdoğan, programlarında kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eti. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise her akşam binlerce insanı sahilde ağırlamaktan ve ülkemizin kültürel zenginliklerini tanıtmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tokat ilinin güzelliklerini anlattı.

DOĞAL GÜZELLİKLER

Başkan Karabacak, “Güzel ülkemizin güzel şehri Tokattayız. Buram buram tarih kokan türküleriyle, yemekleriyle, yöresel giyim ve kuşamlarıyla, el sanatları eserleriyle, zengin tarih ve doğal güzellikleriyle Tokat’tayız” dedi. Konuşmaların ardından Tokatlılar Derneği tarafından geceye katlan protokol üyelerine ve gecenin hazırlanmasında emeği geçenlere plaket takdim edildi. Yöresel sanatçıların sahne aldığı gecede vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendiler.

Bugün 13:14 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kocaeli’nin plajları örnek olarak gösteriliyor mask
Kocaeli’nin plajları örnek olarak gösteriliyor
Speaking kafeye yoğun ilgi mask
Speaking kafeye yoğun ilgi
İzmit'te kablolu su kayağı keyfi mask
İzmit'te kablolu su kayağı keyfi
Erzurumlular sahile sığmadı mask
Erzurumlular sahile sığmadı
İzmit pişmaniyesi bu kez Mardin’de çekildi mask
İzmit pişmaniyesi bu kez Mardin’de çekildi
Kocaeli Fuarı'nda, Karadeniz rüzgârları esti mask
Kocaeli Fuarı'nda, Karadeniz rüzgârları esti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaelili iş adamı tutuklandı! mask
Kocaelili iş adamı tutuklandı!
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu mask
29 yaşındaki Yavuz ölü olarak bulundu
Sivrisinekler yedi bitirdi! mask
Sivrisinekler yedi bitirdi!
Serinlemek için denize giren genç boğuldu mask
Serinlemek için denize giren genç boğuldu
Bu üniversiteden mezun olan anında iş buluyor! Kocaeli de var... mask
Bu üniversiteden mezun olan anında iş buluyor! Kocaeli de var...
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü mask
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü

GALERİ

Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı! mask
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı!
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı! mask
Kocaeli'de şafak operasyonu: 15 gözaltı!
Dolandırıcıların yeni numarası "Oltalama" ile binlerce vatandaş dolandırıldı mask
Dolandırıcıların yeni numarası "Oltalama" ile binlerce vatandaş dolandırıldı
Erken biten maç Kocaelispor'un! mask
Erken biten maç Kocaelispor'un!
Çocuğunu döven babaya meydan dayağı! mask
Çocuğunu döven babaya meydan dayağı!
Yaşlı kadın yangında yaşamını yitirdi mask
Yaşlı kadın yangında yaşamını yitirdi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL