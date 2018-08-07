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Yeni müftü Bağcı’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AKP Milletvekili Sami Çakır ve İlçe Başkanı Şener Söğüt ile birlikte göreve başlayan yeni ilçe müftüsü Sabri Bağcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ile birlikte Körfez İlçe Müftülüğü görevine yeni başlayan Sabri Bağcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Belediyesi olarak her zaman desteğe hazır olduklarını ve gelen taleplere ihtiyaçlar doğrultusunda cevap vereceklerini belirtti.

BAŞARILAR DİLEDİ

Körfez İlçe Müftüsü Sabri Bağcı da ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Milletvekili Sami Çakır da Bağcı’ya yeni görevinde başlarılar dileyerek, “Geldiğiniz yerde yaptığınız güzel hizmetleri burada da devam ettireceğinize inancımız tam” ifadelerini kullandı. Yapılan ziyarette Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Bağcı’ya kiraz maketi takdim etti.

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