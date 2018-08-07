Mehmet ve Ayşegül nişan yüzüklerini taktı

Suadiye'de ikamet eden Yılmaz ailesinden Sadık Yılmaz'ın modacı kızları Ayşenur Yılmaz ile nişanlanan Mehmet Güray, muradına erdi. Evlilik yolunda ilk adım olan nişan merasimini aile arasında yapan gençlerin yüzüklerini MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca taktı. Yüzükleri parmaklarına takan gençler, oldukça mutlu oldular. Bu güzel ve özel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiklerini belirten gençler, “Mutluluklar paylaşıldıkça artarmış. Bu güzel günümüzde mutluluğumuz paylaşan herkese teşekkür ediyoruz” dediler.