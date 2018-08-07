Suadiye'de ikamet eden Yılmaz ailesinden Sadık Yılmaz'ın modacı kızları Ayşenur Yılmaz ile nişanlanan Mehmet Güray, muradına erdi. Evlilik yolunda ilk adım olan nişan merasimini aile arasında yapan gençlerin yüzüklerini MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca taktı. Yüzükleri parmaklarına takan gençler, oldukça mutlu oldular. Bu güzel ve özel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiklerini belirten gençler, “Mutluluklar paylaşıldıkça artarmış. Bu güzel günümüzde mutluluğumuz paylaşan herkese teşekkür ediyoruz” dediler.
Bugün 13:18 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 13:20 TSİ )
Mehmet ve Ayşegül nişan yüzüklerini taktı
MHP Kocaeli Milletvekili adayı olan Mali Müşavir Gürbüz Aslan, oğlu Mehmet Güray Arslan'ı nişanladı.
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Bugün 13:18 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz