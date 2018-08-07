Kaplan’a veda yemeği

Körfez Çınarpark Otel'de düzenlenen veda yemeğine; Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can ve eşi Şengül Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran da katıldı. Eşi Hatice Kaplan'ın da katıldığı yemekte duygusal konuşmalar yapıldı. Başsavcı Alparslan Kaplan'a yeni görev yerinde başarılar dilendi. Bu güne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı Başsavcı Kaplan'a Şükran plaketi takdim edildi. Kaplan ise, herkesten helallik isteyerek, Körfez'de çok güzel dostluklar edindiğini belirtti. Düzenlenen veda yemeğine diğer yargı mensupları da katıldı.