Körfez Çınarpark Otel'de düzenlenen veda yemeğine; Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can ve eşi Şengül Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran da katıldı. Eşi Hatice Kaplan'ın da katıldığı yemekte duygusal konuşmalar yapıldı. Başsavcı Alparslan Kaplan'a yeni görev yerinde başarılar dilendi. Bu güne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı Başsavcı Kaplan'a Şükran plaketi takdim edildi. Kaplan ise, herkesten helallik isteyerek, Körfez'de çok güzel dostluklar edindiğini belirtti. Düzenlenen veda yemeğine diğer yargı mensupları da katıldı.
Bugün 13:19 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 13:21 TSİ )
Kaplan’a veda yemeği
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başsavcı olarak atanan Körfez Başsavcısı Alparslan Kaplan'a veda yemeği düzenlendi.
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Bugün 13:19 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz