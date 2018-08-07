Deniz’den Gebze ziyaretleri

Deniz, teşkilatları ziyaret edip, partinin ileri gelenleriyle görüşerek fikir alış verişinde bulunuyor. Hayrettin Deniz önceki gün de Gebze'de bir takım temaslarda bulundu. Partilileri işyerinde de ziyaret eden Deniz, ülkenin kritik günlerden geçtiğini belirterek, “Bugün durma vakti değildir. Dünya liderimiz Reis'imizin çizdiği yolun ve gösterdiği hedefin başarıya ulaşması için bizler üzerimize düşeni yapmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde çalışmalıyız” dedi.