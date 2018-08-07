Deniz, teşkilatları ziyaret edip, partinin ileri gelenleriyle görüşerek fikir alış verişinde bulunuyor. Hayrettin Deniz önceki gün de Gebze'de bir takım temaslarda bulundu. Partilileri işyerinde de ziyaret eden Deniz, ülkenin kritik günlerden geçtiğini belirterek, “Bugün durma vakti değildir. Dünya liderimiz Reis'imizin çizdiği yolun ve gösterdiği hedefin başarıya ulaşması için bizler üzerimize düşeni yapmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde çalışmalıyız” dedi.
Bugün 13:20 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:21 TSİ )
Deniz’den Gebze ziyaretleri
AKP’den Kocaeli milletvekili aday adayı olan Umman Mühendislik Firması'nın sahibi Yüksek Mimar Hayrettin Deniz, seçim sonrasında da çalışmalarına devam ediyor.
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Bugün 13:20 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz