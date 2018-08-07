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Yeni müdürlere hoş geldin ziyareti

Kaymakamlık bünyesinde görev yapan birim müdürleri, geçtiğimiz hafta sonu Gölcük’e yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü, Emniyet Müdür Yardımcısı ve PTT Müdürünü makamlarında ziyaret ederek, ‘hoş geldiniz’ dediler.

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Gölcük’te yeni atanan müdürlere, Kaymakamlığı bağlı müdürler tarafından gerçekleştirilen, hoş geldin geleneği sürüyor. Kaymakamlık Yazı İleri Müdürü Lütfü Yılmaz önderliğinde oluşan grup, geçtiğimiz hafta sonu, Gölcük’e yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Teoman Yaman ve Gölcük PTT Şube Müdürü Mustafa Özata’yı, makamlarında ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarılar dilediler.

BİRLİKTE ZİYARET

Bu ziyaretlerde, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Yılmaz’a, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr.  Yüksel Pehlevan, Gölcük Vergi Dairesi Müdürü Tacettin Turgut, Gölcük Turizm Birlik Müdürü Ayşe Dışpınar, Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Zehra Coşkun Salih, SGK Gölcük Şube Müdürü Sadettin Bulut, Gölcük Tapu Müdürü İrfan Aydın, SEDAŞ İşletme Müdürü Başmühendis Selçuk, SEDAŞ Gölcük Sorumlusu Sadık gibi isimler eşlik etti. Ziyaret edilen Selçuk Özdemir, Teoman Yaman ve Mustafa Özata, müdürlerin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ettiler.

Bugün 13:20 TSİ - Yaşam

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