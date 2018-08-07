Ölmez, oğlunu sünnet ettirdi

AKP’li siyasetçileri bir araya getiren cemiyete AKP Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün, Radiye Sezer Katırcıoğlu, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, eski il başkanı Şemsettin Ceyhan, il ve ilçe yöneticileri katıldı.

MEVLİD OKUTULDU

Ahmed Kağan’ın özenle hazırlandığı sünnet cemiyetinde Mevlid-i Şerif okutuldu. Takı merasimi ve yemek ikramı ile devam eden sünnet cemiyetinde davetlilerin ilgi odağı olan Ahmed Kağan, sünnet çocuğu olmanın tadını çıkardı. Başkan Ölmez ve eşi Seniha Ölmez ise davetlilerle yakından ilgilendi.