Cem ve Gamze dünya evine girdi

Derince Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Necdet Meriçli’nin oğlu Cem Meriçli hafta sonu gerçekleşen nikah merasimi ile evliler kervanına katıldı. Derince Kipa’nın sinema müdürlüğünü yapan Cem Meriçli, Körfezin güzel kızlarından Gamze Kurtoğlu ile İzmit Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleşen nikah merasimi ile evlendi. Nikah merasimine CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Derince’den çok sayıda davetli katıldı. Nikah merasiminden sonra davetliler genç çifte takı takarak mutluluklar diledi.