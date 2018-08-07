Derince Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Necdet Meriçli’nin oğlu Cem Meriçli hafta sonu gerçekleşen nikah merasimi ile evliler kervanına katıldı. Derince Kipa’nın sinema müdürlüğünü yapan Cem Meriçli, Körfezin güzel kızlarından Gamze Kurtoğlu ile İzmit Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleşen nikah merasimi ile evlendi. Nikah merasimine CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Derince’den çok sayıda davetli katıldı. Nikah merasiminden sonra davetliler genç çifte takı takarak mutluluklar diledi.
Bugün 13:22 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 13:23 TSİ )
Cem ve Gamze dünya evine girdi
Derince Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Necdet Meriçli’nin oğlu Cem Meriçli, İzmit Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleşen nikah merasimi ile hayatını Gamze Kurtoğlu ile birleştirdi.
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Bugün 13:22 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz