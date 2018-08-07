Zeki Kavas kızını nişanladı

Körfez Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde esnaflık yapan Zeki Kavas, kızı Zeynep Kavas'ı, Özlem-Yaşar Arslan çiftinin oğulları Recep Arslan ile nişanladı. Nişan töreni Körfez Öğretmenevi’nde yapıldı. Nişan merasimine yoğun katılımın olması, iki aileyi de bir sevindirdi. Zeki Kavas bu güzel ve özel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiklerini söyledi.