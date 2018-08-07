Körfez Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde esnaflık yapan Zeki Kavas, kızı Zeynep Kavas'ı, Özlem-Yaşar Arslan çiftinin oğulları Recep Arslan ile nişanladı. Nişan töreni Körfez Öğretmenevi’nde yapıldı. Nişan merasimine yoğun katılımın olması, iki aileyi de bir sevindirdi. Zeki Kavas bu güzel ve özel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiklerini söyledi.
Bugün 13:23 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 13:24 TSİ )
Zeki Kavas kızını nişanladı
Körfez Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde esnaflık yapan Zeki Kavas, kızı Zeynep Kavas'ı, Özlem-Yaşar Arslan çiftinin oğulları Recep Arslan ile nişanladı.
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Bugün 13:23 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz