Vatandaştan sivrisinekler ile mücadelede ilginç yöntem

Başta İzmit olmak üzere Kocaeli bu yazı yoğun bir sivrisinek istilası altında geçiriyor. Günlerdir vatandaşlardan gelen sivrisinek ısırığı ve yara izleri şaşkınlık ile takip edildi. Büyükşehir yetkilileri 11 saat boyunca ilaçlama yapıldığını söylese de vatandaşlar buna pek inanmıyor. Öyle ki sosyal medyadan paylaşılan bir fotoğraf buna kanıt olacak derecede. Biz İzmitiz Grubu Kurucusu Hüseyin Erol'un Yahya Kaptan Mahallesi'nden paylaştığı fotoğrafta el arabası üstüne yakılan ateş ile bahçede gezen vatandaş sinekleri yok etmeye çalışıyor.
İZMİT'İN EN NEZİH MAHALLESİNDEN BİR GÖRÜNTÜ
Erol paylaşımında "İşte memleketin hali... İzmit'i Avrupa ve turizm kenti diye yutturanlara gelsin bu kare. Burası Yahyakapatan. İzmit'in en nezih ve çağdaş mahallesi sözüm ona. Ama vatandaşın durumu bozuk. Çoluk, çoluk yara bere içinde. Bakmış sivrisineklerle mücadele eden yok, ortalıkta bir belediye yetkilisi yok. Vatandaş kendi yöntemini kendi bulmuş. Sivrisinek gelmesin diye bahçede ot yakıyor işte. Güleyim mi, ağlayayım mı bilemedim?" ifadelerine yer verirken belediye ekiplerinden bir an önce harekete geçilmesini istedi.
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Yorumlar
(1 )
Fatih - sokağa bahçeye çıkamaz olduk. hepimiz yara bere içindeyiz. şikayet edeceğiz telefona bakan yok. ne olacak bu sinekler. kim yok edecek bunları. vatandaş ne yapsın. kendi kendine bir şeyler yapıyor.
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