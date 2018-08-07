CHP’li muhalifler genel merkeze tepkili!

CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrası “Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında kurultay yapılmasını isteyen parti içi muhalifler delegelerden imza toplayarak Genel Merkez'e teslim etti. CHP Genel Merkezi ise sayının 630 olmadığını, 569 imzanın toplandığını ve yeterli sayıya ulaşılmadığı belirterek "Kurultay yok" dedi.

BU YAPILAN İPE UN SERMEKTİR

CHP Kocaali Örgütü’nde Muharrem İnce’ye yakınlığı ile bilinen ve muhalif delegelerin başını çektiği CHP İzmit eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ise CHP Genel Merkezi’nin “Kurultay yok” kararını eleştirdi. Kocaeli kurultay delegelerinden imzasını geri çeken olmadığını belirten Küçükkaya, “Çok ciddi bir sıkıntı var bu süreçle ilgili. Genel merkez 31 arkadaşın imzasını geri çektiğine dair bilgiler veriyor. Ama bunların kim olduğunu söylemiyor. Güven müessesini nasıl oluşturacağız? Bu yapılanlar ipe un sermektir. Siyaset halkın verdiği tepkilerle yapılır. Yerel seçimler öncesinde halkın verdiği tepkilere genel merkez cevap vermedi” diye konuştu.

KARAR SAYGI GÖSTERİLSİN

Kurultayın yapılmama kararını destekleyen CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise, “Kurultay olsaydı ya da olmasaydı yine ben aynı düşüncede olacaktım ve karara saygı gösterecektim. Tabi ki her şekilde hepimizin de bu karara saygı duyması gerektiğini düşünüyorum. Bu günden itibaren artık herkesin kurultayla ilgili tartışmaları sonlandırması lazım. Önümüzdeki yerel seçimlere odaklanmamız lazım. Ben o varsa varım, o yoksa yokum diyenler bu partiye gelmesin. CHP büyük bir partidir, o tarz düşünen ve konuşanlara ihtiyacı yoktur" şeklinde konuştu.