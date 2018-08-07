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KYÖD için tebligat bekleniyor

KYÖD ihalesini alan Recep Yazıcı’ya henüz tebligat ulaşmadığı için ihale bedelini ödemedi. Yazıcı, tebligatın gelmesinin ardından hemen ödeme yapacağını söyledi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümeninde Kemal Paşa Mahallesi Metropol İş Merkezi 5. Kat No:31 adresindebulunan Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) lokalininkiralama ihalesi yapılmıştı. İhaleye KYÖD Başkanı Başkan Didem Turan dışında Recep Yazıcı ve Ümit Öz ‘ün yer aldığı 3 istekli katılmıştı.  Kira süresi 3 yıl, aylık muhammen bedeli 4 bin 150 bin TL olan KYÖD lokali binasına 21 bin 540 TL teklif veren Recep Yazıcı kazanmıştı. KYÖD 25 yıllık lokalbinasını kaybetmişti. Geçen süre zarfı içinde ihale henüz onaylanmadı. Süre onaylandıktan sonra para yatırma işlemi yapılacak.

TEBLİGATI BEKLİYOR

Süreç hakkında konuşan KYÖD Başkanı Didem Turan, “İhale sürecini bekleyeceğim. Makam, kararı onayladıktan sonra para yatırma işlemi yapılacak. İşlem tamamlanmadan kesinleşmiş gibi bakmıyorum. Son ana kadar takip edeceğim” dedi. Yeni yer arayışına henüz girmediklerini ifade eden Turan, “KYÖD lokalinde daha önceden servis hizmetini kaldırmıştık. Bu gelişmelerden sonra da sağlıklı hizmet veremeyiz diye bildirdik. Şu an ihale sürecini bekliyoruz” dedi. Öte yandan ihaleyi kazanan Recep Yazıcı ise kendisine tebligatın ulaşmadığını, ulaştıktan sonra ödemeyi yapacağını ifade etti.

Bugün 13:57 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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