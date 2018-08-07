Körfez Yeniyalı Mahallesi Kordon Sokak'ta evlerin önünde bulunan ağaçları tırtıllar sardı. Hızla yayılan tırtıllar sokak üzerindeki evlere girince vatandaşlar rahatsız oldu. Evlerinin pencerelerini açamaz, balkona çıkamaz olan vatandaşlar belediyeden ağaçların ilaçlanması istedi. Kordon sokak sakinleri, "Geceleri nasıl uyuyalım ki? Evimizin pencereleri ve kapıları kapatıyoruz bu sıcakta. Evin içerisine giren tırtılları toplayıp dışarı atıyoruz. Yazık bu ağaçları kesmek zorunda kalıyoruz. Belediye ekiplerine maalesef ulaşılamıyor" diyerek sitemde bulundular. Vatandaşlar, Körfez Belediyesi ekiplerinden sorunla ilgilenmelerini istedi.
Bugün 14:14 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:38 TSİ )
Kordon sokak tırtıl istilası altında!
Yaz aylarında sayıları hızla artan tırtıllar bu kez Körfez ilçesinde bulunan Kordon sokakta bulunan ağaçları sarmış durumda… Sokak sakinleri belediye ekiplerinden sokakta ilaçlama yapmasını istedi.
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Bugün 14:14 TSİ - Gündem
Muhabir Buket Sezer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz