Kordon sokak tırtıl istilası altında!

Körfez Yeniyalı Mahallesi Kordon Sokak'ta evlerin önünde bulunan ağaçları tırtıllar sardı. Hızla yayılan tırtıllar sokak üzerindeki evlere girince vatandaşlar rahatsız oldu. Evlerinin pencerelerini açamaz, balkona çıkamaz olan vatandaşlar belediyeden ağaçların ilaçlanması istedi. Kordon sokak sakinleri, "Geceleri nasıl uyuyalım ki? Evimizin pencereleri ve kapıları kapatıyoruz bu sıcakta. Evin içerisine giren tırtılları toplayıp dışarı atıyoruz. Yazık bu ağaçları kesmek zorunda kalıyoruz. Belediye ekiplerine maalesef ulaşılamıyor" diyerek sitemde bulundular. Vatandaşlar, Körfez Belediyesi ekiplerinden sorunla ilgilenmelerini istedi.