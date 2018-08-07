Olay, öğle saatlerinde Kandıra Babalı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kandıra Babalı sahilinde yüzmeye gelen Arslan ailesinden 4 kişi denize girerek yüzmeye başladı. Bir süre sonra akıntıya kapılarak sürüklenen aileyi görenler hemen 112 Acil Yardım ekiplerine haber vererek ailenin yardıma koştu. Boğulma tehlikesi geçirenlerden 3’ü çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken 6 yaşındaki Timuçin Arslan suda gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, Arslan’ı aramaya başladı. Aramalar sonucunda baygın halde sudan çıkarılan 6 yaşındaki Timuçin Arslan’a uzun süre kalp masajı yapıldı. Ambulansla Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bugün 14:57 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 17:48 TSİ )
Kandıra'dan bir boğulma haberi daha...
Kandıra Babalı sahilinde denize giren 6 yaşındaki Timuçin Arslan boğularak hayatını kaybetti.
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Bugün 14:57 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz