3.Lig 3.Grup temsilcimiz, iki yıl aradan sonar yeniden Kocaelispor’un grubuna düşen Gölcükspor, Afyon Oruçoğlu Otel’de ikinci etap kamp ve sezon hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan hazıklık maçlarına devam ediyor. Afyon Oruçoğlu Otel spor tesislerinde üçüncü hazırlık maçını Elazizspor ile oynayacak ekibimizin bu maçı yarın saat 18.00’de başlayacak. Gölcükspor dördüncü hazırlık maçında, 11 Ağustos Cumartesi günü Yeni Orduspor ile karşılaşacak. Bu maç da aynı saatte oynanacak.
Bugün 15:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:28 TSİ )
Gölcük 3’üncü maçına çıkıyor
3.Lig 3.Grup temsilcimiz, iki yıl aradan sonar yeniden Kocaelispor’un grubuna düşen Gölcükspor, Afyon Oruçoğlu Otel’de ikinci etap kamp ve sezon hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan hazıklık maçlarına devam ediyor.
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Bugün 15:26 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz