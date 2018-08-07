İzmit Belediyespor’da Akdilek ile yola devam

2017-2018 sezonunda İzmit Belediyespor’da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan ve takımla birlikte Türkiye Kupası kazanma tecrübesi yaşayarak, Süper Lig’e davet edilen takımın gururunu yaşayan İzmitli antrenörlerden Musa Enes Akdilek ile Süper Lig için de imzalar atıldı. Kulüp Başkanı Muhammet Öztürk “Geçtiğimiz sezon takımımıza, hocamızın çok büyük emeği geçti. Bu sene de önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. Bizim için kendi ilimizden çıkan değerlerle çalışmak önemli. Spor camiası, şehrimize ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.