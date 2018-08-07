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İzmit Belediyespor’da Akdilek ile yola devam

‘bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki tek temsilcimiz İzmit Belediyespor, 2018-2019 Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde genç ve başarılı yardımcı antrenör Musa Enes Akdilek ile yola devam kararı aldı.

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2017-2018 sezonunda İzmit Belediyespor’da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan ve takımla birlikte Türkiye Kupası kazanma tecrübesi yaşayarak, Süper Lig’e davet edilen takımın gururunu yaşayan İzmitli antrenörlerden Musa Enes Akdilek ile Süper Lig için de imzalar atıldı. Kulüp Başkanı Muhammet Öztürk “Geçtiğimiz sezon takımımıza, hocamızın çok büyük emeği geçti. Bu sene de önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. Bizim için kendi ilimizden çıkan değerlerle çalışmak önemli. Spor camiası, şehrimize ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

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