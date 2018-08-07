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Bugün 15:29 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:30 TSİ )

İşsizlik maaşı düzenlemesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İşsizlik ödeneğinde şartlar esnetiliyor” sözünün detayları ortaya çıktı. Son 120 gün devamsızlık yapanlara verilmeyen işsizlik maaşında bu koşul kaldırılıyor. Eksik gün bildiren de para alacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ‘100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan işsizlik ödeneğiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Yüz binlerce işsizin faydalandığı işsizlik maaşında başvuru şartları esnetiliyor. İşsizlik sigortası daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

SÖZLEŞMEYE BAKILACAK

Daha önce son 120 gün devamsızlık yapanlara verilmeyen işsizlik maaşında bu koşul kaldırılıyor. Sürekli çalışma koşulu yerine iş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılacak. Yeni düzenlemeyle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik gün bildirilenler de artık işsizlik ödeneği alabilecek.

12 BİN 500 KİŞİ

Şartlar esnetildiğinde ilave 12 bin 500 kişinin daha işsizlik ödeneği alabilecek. Mevcut durumda, son 120 günü kesintisiz olmak üzere son 3 yılda en az 600 gün (20 ay) işsizlik sigortasına prim ödeyen işsizler ödenek alabiliyor. Buradaki kesintisiz koşulu kaldırılacak. Uzun vadede ödenek miktarı konusunda uzun vadeli işsizler, eğitim, yaş kriterlerine göre düzenleme yapılması öngörülüyor. Haziran verilerine göre, fondan 417 bin 903 kişi yararlanıyor, bu kişilere ödenen para ise 366.1 milyon TL.

Bugün 15:29 TSİ - Ekonomi

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