Çılgın proje 3 ay içinde başlıyor

Programın en önemli maddesi olan ve Türkiye'yi Batı Avrupa-Uzakdoğu bölgesinde önemli bir transfer merkezi haline getirecek İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmaların 7/24 esasına göre sürdüğünü belirten Bakan Turhan, “Havalimanımızın ilk fazı, 29 Ekim'de hizmete girecek” dedi.

3 AY SONRA İHALE

Türkiye'nin prestij projesi Kanal İstanbul'da etüt proje işinin tamamlanması ve yapım ihale ilanına çıkılması için hem Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) hem de Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün (AYGM) çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Turhan, çalışmaların tamamlanmasının ardından 3 aylık süre içinde ihale ilanına çıkılmasının planlandığını söyledi.