PTT'ye faaliyet izni

BDDK'nın Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan kararında, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ’ye, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde üye iş yerleri ile anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyette bulunma izni verilmesine karar verildiği bildirildi.