BDDK'nın Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan kararında, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ’ye, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde üye iş yerleri ile anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyette bulunma izni verilmesine karar verildiği bildirildi.
Bugün 15:31 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:32 TSİ )
PTT'ye faaliyet izni
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ’ye (PTT) üye iş yerleri ile anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyette bulunma izni verildi.
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Bugün 15:31 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz