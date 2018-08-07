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Bugün 15:31 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:32 TSİ )

Bakan Albayrak'tan önemli tavsiye!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi ve sigorta primi borcu olan vatandaşlara yapılandırma fırsatını kaçırmamalarını tavsiye etti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi ve sigorta primi borcu olan vatandaşlara yapılandırma fırsatını kaçırmamalarını tavsiye etti. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vergi ve sigorta primi borcu olan vatandaşlar için son başvuru tarihi 27 Ağustos'a uzatılan yapılandırmayı hatırlatarak yapılandırmadan yararlanması tavsiyesinde bulundu.

Bugün 15:31 TSİ - Ekonomi

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