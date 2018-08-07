UniCredit: Uzun vade için Türkiye'deyiz

Yapı Kredi'nin ana ortaklarından İtalya'nın en büyük bankası UniCredit yüksek giderler ve karşılıklar nedeniyle ikinci çeyrekte yüzde 13.3 düşüşle 1.02 milyar euro net kâr etti.

NET FAİZ GELİRİ 2.7 MİLYAR EURO

Analistler bilançosunu bu sabah açıklayan UniCredit'in ikinci çeyrekte 975 milyon euro net kâr açıklamasını bekliyorlardı. UniCredit ayrıca ikinci çeyrekte 4.9 milyar euro gelir, 2.7 milyar euro ise net faiz geliri açıkladı.