UniCredit: Uzun vade için Türkiye'deyiz

Yapı Kredi'nin ana ortaklarından İtalya'nın en büyük bankası UniCredit yüksek giderler ve karşılıklar nedeniyle ikinci çeyrekte yüzde 13.3 düşüşle 1.02 milyar euro net kâr etti.
NET FAİZ GELİRİ 2.7 MİLYAR EURO
Analistler bilançosunu bu sabah açıklayan UniCredit'in ikinci çeyrekte 975 milyon euro net kâr açıklamasını bekliyorlardı. UniCredit ayrıca ikinci çeyrekte 4.9 milyar euro gelir, 2.7 milyar euro ise net faiz geliri açıkladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz