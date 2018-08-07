İç hat yolcu trafiği azaldı

Buna göre 2018 yılı temmuz ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 3.8 azalışla 84 bin 799, dış hatlarda ise yüzde 10.8 artışla 75 bin 92 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 12.8 artışla 45 bin 322 olarak gerçekleşti.

DÜŞÜŞ YAŞANDI

Böylece havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üstgeçişler ile birlikte yüzde 4.7 artışla 205 bin 213’e ulaştı. Bu ayda Türkiye Geneli Havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 0.7 azalışla 10 milyon 747 bin 444, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 13.7 artışla 11 milyon 910 bin 452 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 6.3 artış ile 22 milyon 688 bin 992 olarak gerçekleşti.