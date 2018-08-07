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Zeytinyağı sektörünün duayen ismi vefat etti

Türk zeytinyağı sektörünün duayen isimlerinden 78 yaşındaki Muhittin Ekiz yaşamını yitirdi.

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Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nda, 1975-2012 yılları arasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan, Türk zeytinyağı sektörünün duayenlerinden Muhittin Ekiz vefat etti. Göztepe kulübünde de 1962-1972 yılları arasında asbaşkanlık ve yöneticilik yapan Ekiz, dün ikindi namazının ardından Alsancak Hocazade Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında, Işıkkent Aile Kabristanı'nda toprağa verildi.

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